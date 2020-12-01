Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı bugün saat kaçta başlayacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

Bugün başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlayacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYACAK? BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklarken, hafta içi de belirli saatlerde bu kısıtlamanın olacağını belirtti. Erdoğan, ''Yeni bir karar alınıncaya kadar (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi. Sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'da başlayıp, Çarşamba 05.00'da bitecek.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

"Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.