Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik,
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Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik,

09.12.2020 08:26 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:31

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'da sona ermesinin ardından sokaklarda hareketlilik başladı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'da sona ermesinin ardından sokaklarda hareketlilik başladı.

Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik,
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik,
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik,
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
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