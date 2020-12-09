Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü İstanbul,metro,metro istasyonu,Metrobüs,sokağa çıkma kısıtlaması,trafik,

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09.12.2020 08:26 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:31
Son dakika gündem haberi: İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'da sona ermesinin ardından sokaklarda hareketlilik başladı.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'da sona ermesinin ardından sokaklarda hareketlilik başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan