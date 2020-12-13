Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlamasında şehir içinde trafik kazası
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Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlamasında şehir içinde trafik kazası

13.12.2020 18:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:12
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlamasında şehir içinde trafik kazası

Son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasında iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasında iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza 13.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. A.B. idaresindeki 06 BSP 579 plakalı araç Millet Caddesi istikametinde seyrettiği esnada Sanayi Üst Kavşak istikametine seyir halinde olan R.K. idaresindeki 71 FC 470 plakalı resmi araç ile çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Maddi hasarın oluştuğu kazada sürücü A.B. hafif yaralandı. - KIRIKKALE

Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlamasında şehir içinde trafik kazası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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