Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında Konya'da sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında Konya'da sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında Konya'da sessizlik hakim

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Konya'da, kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Konya'da, kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada denetim yapıyor.

Kentin işlek yerlerinden Alaaddin Bulvarı, Aziziye Cami, İplikçi Cami, Medrese ve İnce Minare çevresi ile Mevlana Meydanı, Bedesten Çarşısı ve Ankara Caddesi'nde sessizliğin hakim olduğu görüldü. Vatandaşlar yürüme mesafesinde market alışverişlerini yaptı.

Denetimlerin sürdüğü kentte, yasağa uymayanlara işlem uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Mehmet Özhaseki Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında Konya'da sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 12:24:06. #1.15#
title