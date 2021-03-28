Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında Konya'da sessizlik hakim

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Konya'da, kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "Çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Konya'da, kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada denetim yapıyor.

Kentin işlek yerlerinden Alaaddin Bulvarı, Aziziye Cami, İplikçi Cami, Medrese ve İnce Minare çevresi ile Mevlana Meydanı, Bedesten Çarşısı ve Ankara Caddesi'nde sessizliğin hakim olduğu görüldü. Vatandaşlar yürüme mesafesinde market alışverişlerini yaptı.

Denetimlerin sürdüğü kentte, yasağa uymayanlara işlem uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat