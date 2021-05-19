Son dakika... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA ASKER EĞLENCESİ DÜZENLENDİ
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Son dakika... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA ASKER EĞLENCESİ DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gençler asker eğlencesi düzenleyip, müzik eşliğinde eğlendi.

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gençler asker eğlencesi düzenleyip, müzik eşliğinde eğlendi.

Olay, saat 21.10 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'ndeki sitelerin otoparkında yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasında bir araya geldi. Minibüsten yüksek sesli müzik açan gençler, asker eğlencesi düzenledi. Müzik eşliğinde oynayan gençler, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Gürültüden rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, araçtan yaptığı anons ile dağılmaları yönünde uyardı. Polisin uyarısıyla asker eğlencesini sonlandıran gençler, dağıldı.

Son dakika... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA ASKER EĞLENCESİ DÜZENLENDİ
Son dakika... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA ASKER EĞLENCESİ DÜZENLENDİ
Son dakika... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA ASKER EĞLENCESİ DÜZENLENDİ
Son dakika... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA ASKER EĞLENCESİ DÜZENLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA ASKER EĞLENCESİ DÜZENLENDİ - Haberler
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