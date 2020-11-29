Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (1)
29.11.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:18
Son dakika gündem haberine göre 15 Temmuz Kızılay Meydanı 15 Temmuz Kızılay Meydanında denetim yapan polis ekipleri Yoldan geçen araçlar ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiANKARA - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
15 Temmuz Kızılay Meydanı
15 Temmuz Kızılay Meydanında denetim yapan polis ekipleri
Yoldan geçen araçlar ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
ANKARA - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat