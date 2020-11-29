Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (1)
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Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (1)

29.11.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:18

Son dakika gündem haberine göre 15 Temmuz Kızılay Meydanı 15 Temmuz Kızılay Meydanında denetim yapan polis ekipleri Yoldan geçen araçlar ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiANKARA - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

15 Temmuz Kızılay Meydanı

15 Temmuz Kızılay Meydanında denetim yapan polis ekipleri

Yoldan geçen araçlar ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

ANKARA - Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (1)
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (1)
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (1)
Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (1)
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (1)
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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