Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlaması---- SES

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla işlek cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kentin en işlek noktaları Atatürk, Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ise ana arterlerde denetim ve devriye görevi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman