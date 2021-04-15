Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Taksim'de denetim gerçekleştirildi

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen Covid-19 önlemleri genelgesi kapsamında polis ekipleri İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda uygulama gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen Covid-19 önlemleri genelgesi kapsamında polis ekipleri İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda uygulama gerçekleştirdi. Polis ekipleri, İran uyruklu bir turiste de sigara içtiğinden ötürü cezai işlem uyguladı.

Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından başlayan iki haftalık kısmi kapanmanın ikinci gününde polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim'de bir takım denetimler gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından kaynaklanacak yoğunluğu önlenmesi için vatandaşlar ve esnaflar uyarıldı. Kısıtlamadan muaf olan işletmelere de çalışma ve saat konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Bu kapsamda kısıtlamadan muaf olmayan mekanların kepenklerini indirdikleri görüldü. Polis ekipleri ise araçlarından vatandaşları dikkatli olmaları yönünden uyardı. Ekipler, denetleme yaptıkları esnada İran uyruklu turistin sigara içerek kurallara riayet etmediğini tespit etti. Bu nedenle turiste para cezası uygulanarak kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı