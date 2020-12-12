Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı

12.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:51

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar boş kaldı. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un en yoğun meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi adeta sessizliğe büründü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim Meydanı boş kaldı
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara denetimi
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Pierre Webo Fatih Terim Burak Yılmaz Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 09:51:38. #1.14#
title