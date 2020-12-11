Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü / İstiklal Caddesi
11.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:08
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın