Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü / İstiklal Caddesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü / İstiklal Caddesi

11.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:08

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü / İstiklal Caddesi
Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü / İstiklal Caddesi
Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü / İstiklal Caddesi
Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü / İstiklal Caddesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

İlgili Haberler

Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması - Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması - Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi yapıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi yapıldı
Kısıtlamanın ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
Kısıtlamanın ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Başak Dizer Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Ersun Yanal Pierre Webo Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü / İstiklal Caddesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 22:08:04. #1.15#
title