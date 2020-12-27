Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim ve İstiklal Caddesi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında güvenlik güçleri, kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında güvenlik güçleri, kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de uygulama gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarı sessizliğe büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya