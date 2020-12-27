Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim ve İstiklal Caddesi
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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim ve İstiklal Caddesi

27.12.2020 05:13 | Son Güncelleme: 27.12.2020 05:18

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında güvenlik güçleri, kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında güvenlik güçleri, kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de uygulama gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarı sessizliğe büründü.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim ve İstiklal Caddesi
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim ve İstiklal Caddesi
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim ve İstiklal Caddesi
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim ve İstiklal Caddesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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