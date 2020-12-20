Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması
Edinilen son dakika gelişmesine göre Polis ekiplerinin kontrollerinden görüntüler Polis ekiplerinin vatandaşların izin belgelerini kontrol etmesi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında güvenlik güçleri,kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim...
Polis ekiplerinin kontrollerinden görüntüler
Polis ekiplerinin vatandaşların izin belgelerini kontrol etmesi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında güvenlik güçleri,kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarıyla dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Zeytinburnu'ndaki Merter yan yolda da uygulama gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya