Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması

20.12.2020 08:45 | Son Güncelleme: 20.12.2020 08:50

Edinilen son dakika gelişmesine göre Polis ekiplerinin kontrollerinden görüntüler Polis ekiplerinin vatandaşların izin belgelerini kontrol etmesi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında güvenlik güçleri,kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim...

Polis ekiplerinin kontrollerinden görüntüler

Polis ekiplerinin vatandaşların izin belgelerini kontrol etmesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında güvenlik güçleri,kent genelindeki ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarıyla dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Zeytinburnu'ndaki Merter yan yolda da uygulama gerçekleştirildi.

Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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