Sokağa çıkma kısıtlaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Isparta'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Isparta'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentte kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı.

Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, sokakta ve caddelerde denetimler yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen