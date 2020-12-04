Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

04.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:39

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Isparta'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Isparta'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentte kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı.

Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, sokakta ve caddelerde denetimler yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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