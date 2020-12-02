Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması

02.12.2020 21:48 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:40

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Antalya'da yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü. Meydanda bulunan az sayıda turistin pasaportları polis ekipleri tarafından kontrol edildi.

Cadde ve sokaklarında denetimlerin gerçekleştirildiği kentte, restoranların paket servisini taşıyan motosikletli kuryelerin yoğunluğu göze çarptı.

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Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.

Muğla

Muğla'da kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu merkez ilçe Menteşe'de, önemli meydan ve alanlar boşaldı.

Turistik ilçeler Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Turistik ilçelerde normal zamanlarda yoğunluk yaşanan sahildeki bisiklet ve yürüyüş yolları boş kaldı.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri, vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü.

Isparta

Isparta'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve meydanlar boşaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, sokakta ve caddelerde denetimler yaptı.

-Burdur

Burdur'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kent sessizliğe büründü.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kenttin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Cumhuriyet Meydanı, Köprübaşı ve Çatalpınarı kavşağında görev alan polis ekipleri denetim yaptı.

Kısıtlamanın başlamasının ardından normal günlerde yoğunluk oluşan Gazi, Atatürk ve İstasyon caddelerinde sessizlik yaşandı.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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