Son dakika! Söğütlü'de vatandaşlar araçlarından film izledi Son dakika güncel haberine göre Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince ilki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen arabalı sinema etkinliğinin ikincisi Söğütlü'de yapıldı.

Çok amaçlı kapalı pazar yerine araçlarıyla gelen vatandaşlar, belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park etti. Vatandaşlara patlamış mısır, çay ve dondurma ikram edildi.

Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte, "Neşeli Günler" filminin gösterimi yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde vatandaşlar için düzenledikleri arabalı sinema etkinliğini tüm ilçelerde yapacaklarını söyledi.

Vatandaşlara arabada film seyrederken patlamış mısır, su, şerbet ve dondurma ikramı da yaptıklarını dile getiren Beşel, gösterdikleri ilgiden dolayı yetkililere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ise Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Genç nesillerin kitaplarda, dergilerde okudukları açık hava sinema etkinliğini bugün yaşayarak gördüğünü ifade eden Özten, "İlçe halkımıza yüksek katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA