Son Dakika | Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit İlçesine bağlı Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söğütlü Belediye Başkanımız Salim Koç Bey Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullandı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gören Koç'un cenazesi, yarın Söğütlü beldesinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik