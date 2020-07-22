Son Dakika | Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor Bugüne kadar 1067 konut ve ticari alan inşa eden Osmangazi Belediyesi 6.etabın temelini attı 6.

22.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:16

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor

Bugüne kadar 1067 konut ve ticari alan inşa eden Osmangazi Belediyesi 6.etabın temelini attı

6. Etabın ilk harcını Başkan Dündar döktü

BURSA - Türkiye'de kamu tarafından hayata geçirilen ve her anlamda modern güvenli kent beklentisini karşılayan tek uygulama olan Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, etap etap büyüyerek umutları ve hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.

Deprem fay hattı üzerinde yer alan riskli şehirlerin başında gelen Bursa'da Türkiye'ye örnek olmayı sürdüren Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, sağlam temeller üzerinde büyüyor. 5 katlı depreme dayanıklı modern konut mimarisi, ticari alanları, pazar, ibadet, eğitim, sağlık alanları, spor tesisleri, kapalı ve açık otoparkları, park ve yeşil alanları, yaya, bisiklet ve geniş araç yollarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 6. etabın ilk harcı da döküldü.

Rüya gibi dönüşüm ve değişim

2016 yılında ilk kazmayı vurarak sadece Bursa'nın değil tüm Türkiye'nin hayalini kurduğu bir kentsel dönüşümü gerçeğe dönüştüren Osmangazi Belediyesi, bu rüyayı daha da büyütüyor. Geride kalan 4 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat olarak, toplam 849 konut ve 218 ticari alan inşa ederek hak sahiplerine teslim eden Osmangazi Belediyesi, projenin 6'ıncı etabına da başladı. Projenin 6'ıncı etabının ilk harcını döken dönüşümün mimarı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, adım adım şehri yenilediklerini söyledi.

Toplam 6 bin 962 metrekare alan üzerine inşa edilecek 6'ıncı etapta 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 112 konut ile 16 ticari alan yer alacak. Bunun yanı sıra projenin tamamında kapalı otopark olacak. Yeni etap için hafriyat çalışmaları tamamlanırken, 13 metre derinliğe inilerek zemin güçlendirme çalışması yapıldı.

"Adım adım şehrimizi yenileyeceğiz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, inşaat alanını gezerek hem yetkililerden bilgi aldı, hem de projenin ilk harcını dökmek için düğmeye bastı. Osmangazi'de hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm uygulamalarının yalnızca ilçenin değil, Bursa'nın değişimi ve dönüşümü anlamına geldiğini belirten Başkan Dündar, "Belediye olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. İnşallah, 2 yıl gibi kısa süre içerisinde bu bölgenin gelişimine katkı sağlayacağız. Adım adım şehrimizi yeniliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş 3. Sayfa
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Ekonomi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi 3. Sayfa
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Koronavirüs tespih sektörünü de vurdu
Koronavirüs tespih sektörünü de vurdu
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Büyükbaş fiyatları artınca kurban pazarlarında en çok tercih edilen keçi oldu
Büyükbaş fiyatları artınca kurban pazarlarında en çok tercih edilen keçi oldu
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
Ukrayna'daki rehine krizi, saldırganın ilginç talepleri yerine getirilerek sona erdirildi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ömer Çelik Engin Altay Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Tuvana Türkay Huysuz Virjin
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Erkek Üniversite Metin Avcı
Şu an buradasınız: Son Dakika | Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 11:53:58. #1.14#
title