Son dakika... ŞOFÖR EŞİ ÖLÜNCE, TAKSİ KULLANMAYA BAŞLADI
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Son dakika... ŞOFÖR EŞİ ÖLÜNCE, TAKSİ KULLANMAYA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: GAZİANTEP'te, 4 kız annesi Fatma Gülay Gönülalan (58), uzun yol şoförü olan eşinin vefatından sonra geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapmaya başladı.

GAZİANTEP'te, 4 kız annesi Fatma Gülay Gönülalan (58), uzun yol şoförü olan eşinin vefatından sonra geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapmaya başladı. Çevresinde 'şoför Nebahat' olarak adlandırılan Gönülalan, müşterilerinin ve trafikteki sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırmadan direksiyon çevirmenin mutluluğunu yaşıyor.

4 çocuk annesi Fatma Gülay Gönülalan'ın uzun yol şoförlüğü yapan eşi, 4,5 yıl önce kalp krizi geçirerek vefat etti. Eşinin ölümünün ardından Gönülalan, geçimini sağlamak için eşinin mesleği olan şoförlük yapmak istedi. Kentteki bir taksi durağıyla anlaşan Gönülalan, taksi şoförlüğü yapmaya başladı. Eşinin mesleği olan şoförlüğü devam ettirerek evinin geçimini sağlayan Gönülalan, müşterilerini istedikleri yere ulaştırıyor. Eşinin vefatının ardından taksicilik yaparak geçimini sağlayan ve bekar olan 4 kızından 2'sini de evlendiren Gönülalan, şimdi kazandığı para ile yaşamını sürdürüyor.

Çekinerek başladığı taksi şoförlüğünü çok sevdiğini ve sağlığı el verdiği sürece devam ettireceğini anlatan Gönülalan, "Gaziantep'te dört yıldan bu yana taksicilik yapıyorum. Taksicilik mesleğine eşim vefat ettikten sonra başlamaya karar verdim. Eşim de uzun yolda ağır vasıta şoförüydü. Ekonomik sebeplerden dolayı da bu mesleğe başladım ve şu anda çok mutluyum" dedi.

Mesleğe ilk başladığında adres bulmakta zorlandığını ve müşterilerinin kadın olduğu için kendisine anlayış göstererek yardımcı olduğunu dile getiren Gönülalan, "İlk zamanlar adres bulmakta çok zorluk yaşıyordum. Kadın olduğumu görünce şaşıran ve ardından bana destek olan müşterilerim gidecekleri adresleri tarif ediyordu. Zaman içerisinde şehrin her noktasına ulaşımı sağlayan yollara hakim oldum. Müşterilerimden gördüğüm destek ile mesleğimi sürdürdüm. Çünkü müşteriler direksiyonda beni görünce çok şaşırıyorlar ve neden yaptığımı sorduklarında hikayemi anlatınca destek oluyorlar. Birçok müşteri bana her durukta bir kadın şoförün bulunması gerektiğini dile getiriyorlar" diye konuştu.

Gönülalan, ilk başladığı günlerde kadın olduğu için şoförlük yapamayacağını düşünenleri şaşırttığını ve 4 yıldır keyifle mesleğini yaparak geçimini sağladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Öte yandan çalıştığı taksi durağının erkek şoförleri, çalışmasından memnun oldukları Fatma Gülay Gönülalan'ın gelişinin ardından yolcu potansiyellerinin arttığını kaydetti.

Son dakika... ŞOFÖR EŞİ ÖLÜNCE, TAKSİ KULLANMAYA BAŞLADI
Son dakika... ŞOFÖR EŞİ ÖLÜNCE, TAKSİ KULLANMAYA BAŞLADI
Son dakika... ŞOFÖR EŞİ ÖLÜNCE, TAKSİ KULLANMAYA BAŞLADI
Son dakika... ŞOFÖR EŞİ ÖLÜNCE, TAKSİ KULLANMAYA BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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