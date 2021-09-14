Son dakika! SOCAR Türkiye'ye Türk Konseyi Yatırım Ödülü

SOCAR Türkiye, Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi'nin Ekonomi Bakanları 10. Toplantısı kapsamındaki Türk İş Ödülleri Töreni'nde, Türk Konseyi Yatırım Ödülü'nü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki iş birliğini teşvik amacıyla uluslararası faaliyetlerini sürdüren Türk Konseyi'nin Ekonomi Bakanları 10.Toplantısı Bakü'de yapıldı.

Toplantı sonrası düzenlenen Türk İş Ödülleri Töreni'nde SOCAR Türkiye, Türk Konseyi Yatırım Ödülü'ne layık görüldü.

Üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkiye'nin ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanlarının katıldığı toplantıda SOCAR Türkiye adına ödülü, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusifov, Türk Konseyi'nin aynı dili konuşan ve aynı idealleri paylaşan ülkelerin potansiyelini tüm dünyaya ilan eden güçlü bir birliktelik olduğunu belirterek, "Ekonomik iş birliğinin yanında kapsayıcılık ölçeğini daha geniş tutarak Türk devletleri arasındaki sosyal ve kültürel bağların da geliştirilmesine katkı yapıyor. Türk dünyasına sunduğu vizyonla devletlerimizi ve kardeş halklarımızı ortak değerlerimiz etrafında kenetleyerek geleceğe taşıyor. SOCAR Türkiye olarak Türk dünyasının bu gelecek yolculuğunda güçlü adımlarımızla her zaman varız. Türkiye'deki yatırımlarımızı yalnız Azerbaycan ve Türkiye değil tüm Türk dünyası için stratejik önemde görüyor ve faaliyetlerimizi bu bilinçle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.