Kastamonu'da bir kişi sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
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Kastamonu'da bir kişi sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

21.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:21

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sobadan sızan karbonmoroksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sobadan sızan karbonmoroksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Ayvalı köyünde yaşayan Ahmet Acar'dan (56) çocukları bir süre haber alamadı. Kastamonu'dan Ayvalı köyüne giden Acar'ın çocukları, kapıyı açtıklarında babalarının yerde yattığını gördü. Olay sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ahmet Acar'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri ekipleri ise inceleme yaptı. Acar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da bir kişi sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Kastamonu'da bir kişi sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Kastamonu'da bir kişi sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Kastamonu'da bir kişi sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Kastamonu'da bir kişi sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Kastamonu'da bir kişi sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Kastamonu'da bir kişi sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

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