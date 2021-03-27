Son dakika! Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Son dakika gelişmesine göre Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kapullu Mahallesi 922 Sokak'taki bir binada meydana geldi. Satı Aydemir (80) isimli yaşlı kadın sobasını yakıp uykuya daldı. Bir süre sonra evden dumanların çıktığını fark eden komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İçeriye giren polis ekipleri yaşlı kadının baygın bir halde yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Tedavi altına alınan Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı