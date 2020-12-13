Son dakika... Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü, anne tedavi altında
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Son dakika... Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü, anne tedavi altında

13.12.2020 19:50 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:54
Son dakika... Sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü, anne tedavi altında

Edinilen son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emirhan Çınar (10), hayatını kaybetti, anne İpek Çınar, yoğun bakımda tedaviye alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emirhan Çınar (10), hayatını kaybetti, anne İpek Çınar, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Mehmet Çınar, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tahir Ağa Sokak üzerinde bulunan evine geldi. Kapıyı açan Çınar, eşi İpek ve oğlu Emirhan'ı baygın halde yatarken buldu. Mehmet Çınar'ın haber vermesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Emirhan Çınar'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Zehirlenen ve durumu ağır olan anne İpek Çınar ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA

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