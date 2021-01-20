Son dakika: Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika: Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (2)

20.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:43
Son dakika: Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (2)

Son dakika haberleri: YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDAŞanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ'un hayatını kaybettiği yangında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ'un hayatını kaybettiği yangında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Bu arada, yangında yaralanan Serpinli'nin eşi Merve ve kızı Lina'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.  


Son dakika: Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (2)
Son dakika: Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (2)
Son dakika: Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (2)
Son dakika: Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Cemre Kemer Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 12:47:29. #1.15#
title