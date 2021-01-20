Son dakika: Sobadan çıkan yangında uzman çavuş ve oğlu öldü, anne ile kızı yaralı (2)
20.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:43
Son dakika haberleri: YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDAŞanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ'un hayatını kaybettiği yangında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ'un hayatını kaybettiği yangında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Bu arada, yangında yaralanan Serpinli'nin eşi Merve ve kızı Lina'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK