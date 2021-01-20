Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti

20.01.2021 01:56 | Son Güncelleme: 20.01.2021 02:00
Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Derince ilçesinde tek katlı bir evde sobadan başlayan yangın kısa sürede binayı sardı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde tek katlı bir evde sobadan başlayan yangın kısa sürede binayı sardı. Evde yaşayan 3 kişi kaçarak kurtulurken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay gece yarısı Derince Sırrı Paşa Mahallesi Dikmen Sokak üzerindeki Feridun Dülger'e (57) ait tek katlı evde meydana geldi. Sobadan sıçrayan kıvılcımların yolaçtığı yangında, alevler kısa sürede binayı sararak evin ahşap çatısına sıçradı. Yangını farkeden Feridun Dülger ve ailesi kaçarak kendilerini kurtarırken, evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evden yükselen alevlere müdahale ederken, acil sağlık ekipleri de Dülger ailesinin kontrollerini yaptı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çabası sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına uykuda yakalandığını söyleyen Feridun Dülger, "Ben çalıştığım için uyuyordum. Eşim televizyon izliyordu. Bir anda ateş sardı. Hanım, 'Yanıyoruz' deyince ben kalkıp, 'Dışarı çıkın' diye bağırdım. Herkesi dışarı çıkardım. Burada annem ve eşimle birlikte yaşıyoruz. Hiçbirimize bir şey olmadı" dedi.

 


Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti
Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti
Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti
Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti
Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti
Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti
Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti
Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Sobadan başlayan yangın evi kül etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 02:00:47. #1.14#
title