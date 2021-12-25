ŞANLIURFA (İHA) - Siverek'te otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek- Şanlıurfa karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünden Siverek istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 27 P 2676 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan bir tıra çarptı, çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada aynı aileden Cuma B. (53), Hatice B. (51), Yonca B. (27), Hüseyin B. ve Hasan B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.