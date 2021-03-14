Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

14.03.2021 01:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 01:34

Son dakika haberlerine göre Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arabada saldırıya uğrayan kırsal mahalle muhtarı hayatını kaybetti Olay Siverek-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arabada saldırıya uğrayan kırsal mahalle muhtarı hayatını kaybetti

Olay Siverek-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Zincirliçay kırsal mahalle muhtarı İlhan Kırtay, kendisine ait tesisten arabasına binerek ayrılacağı sırada, aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Kırtay, yakınları tarafından otomobille hastaneye kaldırılmak istendi, yaralı yolda ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kırtay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyan Kırtay'ın akrabaları, hastaneye akın ederken, polis ve jandarma başka bir olayın meydana gelmemesi için güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ömer Çelik Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Birol Güven Hakan Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Halis Özkahya Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Siverek'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 01:36:50. #1.16#
title