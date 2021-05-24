Son dakika! Siverek kaymakamı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Siverek kaymakamı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, hayatını kaybetti.

Siverek kaymakamı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, hayatını kaybetti.

Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün izinli olarak memleketi Bursa'ya gitti. Evinde dinlendiği sırada kap krizi geçirdiği bildirilen Ongu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ongu, geçtiğimiz yıl aralık ayında Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine Kaymakam olarak atanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar