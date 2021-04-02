Son dakika: 'Siverek Çocuklar Gülsün' projesi bir ayda 250 öğrenciye ulaştı

Edinilen son dakika haberine göre 'Siverek Çocuklar Gülsün' projesi bir ayda 250 öğrenciye ulaştı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kadın girişimci tarafından başlatılan, 'Çocuklar Gülsün' projesi bir ayda 250 çocuğa ulaştı.

'Siverek Çocuklar Gülsün' projesi bir ayda 250 öğrenciye ulaştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kadın girişimci tarafından başlatılan, 'Çocuklar Gülsün' projesi bir ayda 250 çocuğa ulaştı.

Siverek ilçesinde kitap evi işleten kadın girişimci Ayşe Serkendiz tarafından başlatılan 'çocuklar gülsün' projesi çocuklara ulaşmaya başladı. Proje kapsamında hayırseverlerin destekleriyle elde edilen 250 kırtasiye malzemelerinin içinde bulunduğu paketler, daha önce tespit edilen Gazi ve Eskihan Mahallelerinde ki öğrencilere dağıtımı yapıldı. Kırtasiye dağıtımına projeye destek olan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ta eşlik etti. Başkan Çakmak,' Genç girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini' ifade ederek, 'güzel bir projeye imza atıldığını' söyledi. Yıllardır hayalini kurduğu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Ayşe Serkendiz," Bundan bir ay önce yıllardır hayalini kurduğum 'Çocuklar Gülsün' projemin çalışmalarına başladım, kısa süre içerisinde hayırseverlerin destekleriyle 250 kırtasiye paketine ulaştık. Bu projede her bir öğrenci için 25 TL'lik hediye paketi ve kırtasiye malzemeler mevcut. Amacımız burada özelikle kırsal Mahallelerde okuyan ve maddi durumları yetersiz öğrencilere ulaşmaktır ve bugün Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'la birlikte topladığımız kırtasiyeleri 2 kırsal mahalle okulunda okuyan öğrencilere dağıttık, çok mutluyum. İnşallah bu projeyi devam ettireceğim amacım bu proje kapsamında ilk etapta bin öğrenciye ulaşmaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR