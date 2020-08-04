Son Dakika | Sivasspor'un yeni transferi Felix, sağlık kontrolünden geçti Son dakika spor haberine göre - Sivasspor'un yeni transferi Felix, sağlık kontrolünden geçti DG Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, sağlık kontrolünden geçti.

- Sivasspor'un yeni transferi Felix, sağlık kontrolünden geçti

SİVAS - DG Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix, sağlık kontrolünden geçti.

İspanyol futbolcu Felix, Medicana Sivas Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

28 yaşındaki forvet arkası oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA