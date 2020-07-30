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Son dakika... Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Bir son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.

Son dakika... Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu
30.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:05

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da Doruk Kaya Green Park Otel'de toplanacak.

Kırmızı-beyazlı ekibe 14 Ağustos'ta otelde Kovid-19 testi yapılacak.

Sivasspor testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kampın bitiş tarihi ve hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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