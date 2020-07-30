Son dakika... Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu Bir son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da Doruk Kaya Green Park Otel'de toplanacak. Kırmızı-beyazlı ekibe 14 Ağustos'ta otelde Kovid-19 testi yapılacak. Sivasspor testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Kampın bitiş tarihi ve hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak. Kaynak: AA