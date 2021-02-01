Son dakika... Sivasspor, Tyler Boyd'u kiraladı
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Son dakika... Sivasspor, Tyler Boyd'u kiraladı

01.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:55
Son dakika... Sivasspor, Tyler Boyd'u kiraladı

Son dakika haberlerine göre Demir Grup Sivasspor devre arası transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Demir Grup Sivasspor devre arası transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Kırmızı beyazlılar ara transfer döneminin son gününde Başiktaş'tan Tyler Boyd ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivassporumuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul'da As Başkanımız Elahattin Akyüz'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla birlikte çalışmalara başlayacak" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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