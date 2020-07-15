Son Dakika | Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan 15 Temmuz mesajı Son dakika haberi: Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otyakmaz, mesajında, hain terör örgütü FETÖ tarafından milletin iradesi hiçe sayılarak darbe girişiminde bulunulduğunu, vatansever milletin ve güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu ve kararlı duruşla hainlerin kısa bir sürede yenilgiye uğratıldığını belirtti.

Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenlere karşı elde edilen zaferin 4. yıl dönümü olduğunu aktaran Otyakmaz, "Devletimize ve bayrağımıza olan bağlılığımızı tüm dünyaya haykıran aziz milletimiz şunu bir kez daha göstermiştir ki ülkemizin bekasına, huzuruna ve birliğine kast eden tüm hain odakların karşısında her daim dimdik duracağız." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi ve sonrasında Sivaslıların haftalarca kent meydanında demokrasi nöbetiyle vatanına, milletine ve bayrağına kararlı bir şekilde sahip çıktığını, millet olmanın ne demek olduğunu tüm hainlere gösterdiğini vurgulayan Otyakmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetine karşı yapılan bu alçak girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. 15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran tüm şehitlerimizi rahmetle, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz destanımız kutlu olsun. Allah, ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü her zaman daim kılsın."

Kaynak: AA