Son dakika! Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor Son dakika haberine göre Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın öğlen yapacağı antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor 5 Temmuz Pazar günü 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA