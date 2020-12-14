Son dakika! Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
14.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:26
Son dakika haberleri... Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi görülen lüzum üzerine bir yardımcı antrenörümüze yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu antrenörün izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı da aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde