Son dakika! Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika! Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

14.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:26
Son dakika! Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi görülen lüzum üzerine bir yardımcı antrenörümüze yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu antrenörün izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı da aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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