Sivasspor, Barcelona'dan Douglas'ı Kadrosuna Kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Barcelona'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Douglas'ı 1 yıllığına kiraladı.

Sivasspor, transferde bombayı patlattı ve Barcelona'dan Douglas'ı kadrosuna kattı.

Barcelona, geçen sezonu Benfica'da geçiren 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Douglas'ın kiralanması konusunda Sivasspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

2014 YILINDA BARCELONA'YA KATILDI

Barcelona'nın 2014 yılında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu, kiralık olarak Sporting Gijon ve Benfica takımlarının da formasını giymişti. Douglas, sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında oynayabiliyor.

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