Sivasspor, Barcelona'dan Douglas'ı Kadrosuna Kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Barcelona'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Douglas'ı 1 yıllığına kiraladı.
Sivasspor, transferde bombayı patlattı ve Barcelona'dan Douglas'ı kadrosuna kattı.
Barcelona, geçen sezonu Benfica'da geçiren 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Douglas'ın kiralanması konusunda Sivasspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
2014 YILINDA BARCELONA'YA KATILDI
Barcelona'nın 2014 yılında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu, kiralık olarak Sporting Gijon ve Benfica takımlarının da formasını giymişti. Douglas, sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında oynayabiliyor.
YORUMLAR (9)
-
HelalllCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Saten bunda sivasli tipi vardiCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
Az once Douglas la konustum dogustan sivassporluyum hayellerim gerceklesti diyoCevap Yaz 9 Yayından KaldırLAZZ: Ozaman ben sözümü geri aldım2 Yayından Kaldır
-
asıl sen boş yapıyorsunCevap Yaz Yayından Kaldır