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Son Dakika | Sivasspor 57 gündür kazanamıyor

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Son Dakika | Sivasspor 57 gündür kazanamıyor

Son dakika haberler: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup olan DG Sivasspor, tam 57 gündür galibiyete hasret.Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup olan DG Sivasspor, tam 57 gündür galibiyete hasret.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 57 gündür kazanamıyor.

Sivas temsilcisi, son galibiyetini bu sezonun 7. haftasında oynanan Karagümrük maçında 4-0'lık skorla almıştı. Yiğidolar, o maçtan sonra oynadığı 6 maçın 2'sini kaybederken, 4'ünden de sahadan beraberlikle ayrıldı. Son 10 karşılaşmada kalesinde 8 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.

Sivasspor'un son 6 maçta aldığı skorlar şöyle;

Beşiktaş-Sivasspor: 2-1

Sivasspor-Antalyaspor: 2-2

Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1

Altay-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Giresunspor: 0-0

Başakşehir-Sivasspor: 2-1 - SİVAS

Son Dakika | Sivasspor 57 gündür kazanamıyor

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