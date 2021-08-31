Son dakika: Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret
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Son dakika: Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret

Son dakika: Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep Sivaslılar Derneği, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Sivaslılar Derneği, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dernek başkanı Ali Çoban, Gaziantep Sivaslılar Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, hediye taktim etti. Gaziantep'te yaşayan Sivaslıların kardeş şehir Gaziantep'e uyumu ve entegrasyonundan dolayı memnuniyetini dile getiren Emniyet Müdürü Başbuğ, hemşehrilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Dernek faaliyetlerinin öneminin konuşulduğu hemşehri buluşmasında Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Baler Fidan, Mustafa Şimşek, Levent Dalar, Tener Aktepe, Osman Kurt ve Yusuf Çoban hazır bulundu. - GAZİANTEP

Son dakika: Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret
Son dakika: Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret
Son dakika: Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Sivaslılar derneğinden Emniyet Müdürü Başbuğa ziyaret - Haberler
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