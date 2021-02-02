Son dakika! Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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Son dakika! Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

02.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:07
Son dakika! Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika haber: Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu maddelerin arzıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 ve Kayseri'de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 38 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar, 84 uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 5 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer zanlılar sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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