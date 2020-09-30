Son dakika haber... Yangın ve kurtarma tatbikatında Azerbaycan'a bayraklı destek
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Son dakika haber... Yangın ve kurtarma tatbikatında Azerbaycan'a bayraklı destek

30.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:40

Son dakika haberine göre Sivas'ta yangın ve kurtarma tatbikatında itfaiye merdiveninden iple inen itfaiye eri, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Sivas'ta yangın ve kurtarma tatbikatında itfaiye merdiveninden iple inen itfaiye eri, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan itfaiye binası önünde İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında yangın ve kurtarma tatbikatı düzenledi.

Tatbikatta senaryo gereği, bir apartmanın 4. katında çıkan yangına müdahale edildi. Yangında dumandan etkilenler, apartmanda mahsur kaldı. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek itfaiye merdiveni ve atlama yatağıyla binada mahsur kalanları kurtardı.

Daha sonra gerçekleştirilen tatbikatta trafik kazasında araçta sıkışanlara müdahale edildi.

Tatbikatta, Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'na bağlı çalışan tulumbacıları canlandıran ekip de kulübe yangınına müdahalede bulundu.

Tatbikatın sonunda itfaiye erleri, itfaiye merdiveniyle 30 metre yüksekliğe çıktı. Bir itfaiye eri, Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak iple aşağı indi.

İtfaiyeciler daha sonra bayrakları, Sivas Valisi Salih Ayhan ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e takdim etti.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas itfaiye teşkilatının her türlü afette sahada fedakarca görev aldığını belirterek, itfaiyecileri kutladı.

Başkan Bilgin ise itfaiye teşkilatını çağın gereklerine göre her zaman araç ve teçhizat anlamında yenilediklerini söyledi.

Yeni itfaiye binasının ihalesinin yapıldığını bildiren Bilgin, itfaiye teşkilatına personel takviyesi yaparak daha güçlü hale getirdiklerini ifade etti.

Vali Ayhan, Başkan Bilgin ve diğer bazı protokol üyeleri, bir süre eski itfaiye aracını kullandı.

Son dakika haber... Yangın ve kurtarma tatbikatında Azerbaycan'a bayraklı destek
Son dakika haber... Yangın ve kurtarma tatbikatında Azerbaycan'a bayraklı destek
Son dakika haber... Yangın ve kurtarma tatbikatında Azerbaycan'a bayraklı destek
Son dakika haber... Yangın ve kurtarma tatbikatında Azerbaycan'a bayraklı destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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