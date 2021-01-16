Son dakika: Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen F.S. ve S.G. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 4 adet tabanca ve bin 232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya