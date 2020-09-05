Son dakika... Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika... Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son dakika... Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
05.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:34

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batuhan Mert (24) yönetimindeki 58 T 6000 plakalı taksi, Kayseri Sivas kara yolu dörtyol ışıklarda, Nusret Apaydın (33) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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