Son dakika... Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
05.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:34
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Batuhan Mert (24) yönetimindeki 58 T 6000 plakalı taksi, Kayseri Sivas kara yolu dörtyol ışıklarda, Nusret Apaydın (33) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA