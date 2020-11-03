Son dakika! Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika! Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

03.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:59
Son dakika! Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tatar köyünde, O.A (22) yönetimindeki 58 SF 140 plakalı traktör, köy içerisinde seyir halindeyken freninin boşalması sonucu önünde seyreden A.A (44) idaresindeki 58 SC 729 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, 58 SC 729 plakalı traktörden düşen H.Ö. yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ö, ilk tedavisinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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