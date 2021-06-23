Son Dakika | Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü
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Son Dakika | Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

Son Dakika | Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

B.Ö. (20) yönetimindeki 07 YFN 33 plakalı motosiklet, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Selamet köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Üzerinden farklı araçların geçtiği tahmin edilen B.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeyi fark ederek çarpmamak için manevra yapan H.D, 60 ABR 348 plakalı minibüsün kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki betona çarpan araçta hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.

B.Ö'nün cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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