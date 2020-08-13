Son Dakika: Sivas'ta tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi öldü Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Kangal ilçesinde tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Kangal ilçesinde tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden K.A. (42), tanıdığı M.P'yi Sivas-Malatya kara yolundaki 58 AAG 742 plakalı hafif ticari araçta başından silahla vurduğunu belirtti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, M.P'nin cesedini buldu. M.P'nin cesedi otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. K.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Zanlının, fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla M.P'yi çıkan tartışmada vurarak öldürdüğü öne sürüldü. Kaynak: AA