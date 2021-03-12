Son dakika... Sivas'ta tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
12.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:57
Son dakika haberine göre Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen operasyonda, haç ile 3 yüzük ve 25 sikke ele geçirildi.
Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen operasyonda, haç ile 3 yüzük ve 25 sikke ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçtaki kişinin üst aramasında haç ile 3 yüzük ve 25 sikke bulundu.
Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler, Sivas Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya