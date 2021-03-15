Son Dakika | Sivas'ta salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anıldı
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Son Dakika | Sivas'ta salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anıldı

15.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:00
Son Dakika | Sivas'ta salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anıldı

Son dakika gündem haberine göre Medicana Sivas Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken, hayatını kaybeden sağlıkçılar için anma programı düzenledi.

Medicana Sivas Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken, hayatını kaybeden sağlıkçılar için anma programı düzenledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanede görev alan yöneticiler, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanların katılımı ile gerçekleşen törende, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar için saygı duruşunda bulunuldu.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, burada yaptığı konuşmada, insanlık tarihi boyunca birçok salgın yaşandığını belirtti.

Kovid-19 salgınında insanların birçok tanıdığının ve sağlık çalışanlarının hayatlarını kaybettiğini aktaran Demiray, "Verdikleri mücadelenin karşısında saygıyla eğiliyor ve hepsinin ruhu şad olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 1 yıl önce ilk koronavirüs hastasının tanısını tespit ettiklerini anımsatan Demiray, şunları kaydetti:

"O günden bugüne tüm çalışma arkadaşlarımızla yoğun şekilde pandemi ile mücadele veriyoruz. Sağlık camiası olarak hepimiz bu görevlere başlarken insan sağlığına hizmet veren bu onurlu mesleklerin zorluklarını biliyorduk. Hastanemizde görev yapan sağlık çalışanlarımızın yarısından fazlası hastalığa yakalandı. Ağır geçirenler, yoğun bakımda tedavi görenler oldu. Tedavilerinden sonra yine korkusuzca, hastalarına şifa olmak için heyecanla görev başına koşarak döndüler. Bu dönemde hiçbir çalışma arkadaşımızın gözünde korku görmedik herkes en ön safta cesurca mücadelesini verdi. Maalesef bu yılki Tıp Bayramını buruk geçiriyoruz. Maskelerin altında nefes almakta zorlanmasına rağmen hastalarına nefes olan, kendi ailesine sarılamazken hastalarını kucaklayan tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor ve yaşasın yaşatmaya çalışanların bayramı diyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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