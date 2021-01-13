Son dakika... Sivas'ta salgın sürecinde mağdur olan esnafın destek başvuruları başladı
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Son dakika... Sivas'ta salgın sürecinde mağdur olan esnafın destek başvuruları başladı

13.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:57
Son dakika... Sivas'ta salgın sürecinde mağdur olan esnafın destek başvuruları başladı

Son dakika gündem haberi... Sivas Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mağdur olan esnafa verilecek 1500 liralık destek başvurularının başladığı bildirildi.

Sivas Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mağdur olan esnafa verilecek 1500 liralık destek başvurularının başladığı bildirildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında yayımlanan genelgedeki kriterlere uyan mağdur esnafın destekten yararlanması için müracaatları alınmaya başlandı.

Oda başkanı Beşir Köksal, Sivas Belediyesince 1500 liralık destek müracaatlarının alındığı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne giderek, başvuruları yakından takip etti.

Bilgileri eksik olan esnafa öncülük eden Köksal, sağlanacak desteğin zor durumda olan esnaf için çok önemli olduğunu belirtti.

Burada açıklama yapan Köksal, "Bu destekler esnafımıza zor gününde destek olmuştur. Bu süreçte bizlere destek olan yardım yapan Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'e, başkan yardımcılarına, meclis üyelerine ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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