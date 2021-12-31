Sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, il merkezinde iki adrese ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.