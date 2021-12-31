Sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, il merkezinde iki adrese ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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