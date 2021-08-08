Son Dakika | Sivas'ta sağanak sele neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Sivas'ta sağanak sele neden oldu

Son Dakika | Sivas'ta sağanak sele neden oldu
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak, kısa süreli sele yol açtı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak, kısa süreli sele yol açtı.

İlçeye bağlı Karadoruk köyünde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.

Köyü çevreleyen tepelerden köy meydanına akan su, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı selde bir ahırı su bastı.

Konakpınar'da tarım arazisine yıldırım düştü: 1 ölü

İlçeye bağlı Konakpınar köyünde ise tarım arazisine yıldırım düşmesi sonucu 43 yaşındaki Özgür Özbek hayatını kaybetti.

İstanbul'dan her yaz babasının yanına köye gelen Özbek'in cenazesinin Büyükçekmece ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Makinistlerin dikkati büyük bir faciayı önledi! Treni durdurup ormanlık alandaki yangını söndürdüler
Makinistlerin dikkati büyük bir faciayı önledi! Treni durdurup ormanlık alandaki yangını söndürdüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Alex Teixeira Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Sivas'ta sağanak sele neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 23:35:38. #1.14#

title