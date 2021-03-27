Son dakika... Sivas'ta polis kontrol noktasından kaçan sürücü ile arkadaşına 16 bin lira ceza

Son dakika haberi: Sivas'ta, polis kontrol noktasından kaçtıktan sonra yakalanan 2 kişiye alkollü araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından 16 bin lira ceza kesildi.

Sivas'ta, polis kontrol noktasından kaçtıktan sonra yakalanan 2 kişiye alkollü araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından 16 bin lira ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehir merkezinde polis kontrol noktasında durdurulmak istenen 05 FA 313 plakalı otomobilin sürücüsü U.K, emniyet ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından otomobil Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi DSİ Köprülü Kavşak'ta durduruldu.

Emniyet ekiplerince araçtan indirilen U.K. ve yanındaki arkadaşı A.T'nin alkollü olduğu anlaşıldı. Ayrıca A.T'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerine direnen 2 şüpheli, kelepçe takıldıktan sonra polis aracına konularak sağlık kontrollerinin yapılması için önce Sivas Numune Hastanesi'ne daha sonra ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şüphelilere alkollü araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından 16 bin lira ceza kesildi.

Şüphelilerin otomobili ise çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde